Piscedda: «Il percorso di Immobile in Nazionale è stato mal raccontato»

Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la carriera in azzurro di Ciro Immobile. Ecco le sue parole:

«La massima aspirazione per qualsiasi calciatore è quello di giocare con la propria rappresentativa, poi è vero che il percorso di Immobile in azzurro è stato mal raccontato. Il trattamento nei suoi confronti è stato esagerato, ma non credo che lui non si senta apprezzato dal club Italia. È anche vero che quando stai in nazionale critiche ed aspettative sono superiori. Tutti i calciatori che giocano in nazionale sono soggetti a critiche più importanti, poi se sei attaccante ancora di più. In nazionale le occasioni sono poche, se non segni capita anche questo. La nazionale è un altro livello, questa cosa va compresa dalla gente. Noi dobbiamo smetterla di preoccuparci troppo per le condizioni fisiche dei giocatori, quando sono stanchi si fermano».