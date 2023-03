Piscedda: «Dopo il derby potremo fare una valutazione»

L’ex giocatore biancoceleste ha parlato della situazione in casa Lazio dopo il ko contro l’Az

Mauro Piscedda, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di RadioSei, analizzando la recente eliminazione biancoceleste dalla Conference League

LE PAROLE- «Dopodomani c’è il derby e l’analisi specifica della partita di ieri la dovresti fare dopo il derby. Prima di criticare farei passare tre giorni e fare in modo che la squadra sia serena per preparare una partita importante. Eviterei le critiche. E’ chiaro che ieri la Lazio non è scesa in campo come bisogna scendere in partite come questa. Ma non esagererei e sarei cauto. Poi da lunedì dopo il derby avremo modo di dire tutto