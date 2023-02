Piscedda: «La Lazio ha fatto quello che doveva fare, raggiungere l’obiettivo»

Piscedda: «Lazio ha fatto quello che doveva fare, raggiungere l’obiettivo». Le parole dell’ex giocatore capitolino

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex Lazio Massimo Piscedda, ha commentato la partita giocata ieri dalla squadra di Sarri contro il Cluj. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE– «Ieri sera si è visto poco dal match con il Cluj, il livello era basso, ma la Lazio ha fatto quello che doveva fare, raggiungere l’obiettivo. La squadra di Sarri doveva interpretarla in questa maniera, l’ha fatto e questo mi ha soddisfatto. Non si poteva palleggiare in quel contesto, tutto sommato credo che si possa essere soddisfatti. Il campo? Chi è più bravo tecnicamente dovrebbe giocare meglio, ma evidentemente non è così. Questa storia del campo la eviterei, anche perché ieri la Lazio aveva la priorità di conservare il vantaggio. Sorteggio? Io penso che quelle forti è sempre meglio incontrarle prima. Di club importanti ce ne sono pochi, penso al Virrareal ed al West Ham, le altre non le conosco sinceramente »