Pirlo sicuro: «Meglio il Napoli di Spalletti che di Sarri»

Andrea Pirlo ha parlato così del Napoli di Sarri e di quello di Spalletti in un’intervista a Diretta.it. Le sue parole.

CHAMPIONS – «Chi la vince? Direi il City, ma anche il Napoli. Gioca molto bene e ci può provare. Se stanno tutti bene e se tra qualche mese sarà ancora allo stesso livello dimostrato fino adesso sarà dura per gli altri.Anche il Napoli di Sarri era piacevole da vedere, ma questo qui è più cattivo. Giocano ‘da paura’. Sono andati via giocatori ‘pesanti’ per la piazza e sono arrivati giocatori giovani. Sono tutti allo stesso livello e gioca chi merita. Tutto funziona ed è solo merito dell’allenatore. Spalletti ha fatto un gran lavoro».