Pirlo: «Per Morata e Dybala valuteremo nei prossimi giorni»

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato delle condizioni dei due giocatori ad una settimana dal match contro la Lazio

Siamo alla vigilia di un’altra giornata di Serie A. Domani saranno impegnate la Lazio, che affronterà il Bologna al Dall’Ara, e la Juventus, che se la vedrà con il Verona al Bentegodi. Le due squadre, inoltre, se la vedranno sabato prossimo all’Allianz Stadium, l’una contro l’altra. Oggi, però, ha parlato della gara contro gli scaligeri l’allenatore bianconero Andrea Pirlo, che si è soffermato sulle condizioni di Morata e di Dybala, ad una settimana dallo scontro con i biancocelesti.

In conferenza stampa il tecnico ha affermato: «Per Alvaro aspettiamo qualche giorno, deve stare a riposo fino a domenica per cercare di far sparire questo virus. Per Paulo valuteremo con lo staff medico la soluzione migliore per farlo rientrare prima possibile. Non è a rischio operazione. Ha fatto un consulto adesso vediamo il trattamento più veloce per farlo rientrare. Serviva un’altra punta? No, perché per Dybala si pensava fosse più leggera ma i tempi si sono prolungati».