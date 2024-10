Piqué e la proposta per il calcio: un messaggio per i campionati - Lazio News 24

Piqué avanza una proposta per i top campionati europei, per ovviare alle troppe partite che vengono giocate

L’ex campione di Barcellona e nazionale spagnola, Gerard Piqué, ha avanzato una proposta per i top campionati, Serie A compresa. La sua idea esposta in Leaders Week a Londra.

LA PROPOSTA – «Si dovrebbe ridurre il numero di partite, chiamare tutte le leghe e dire loro che i campionati dovrebbero avere 16 squadre, invece di 20. Ci sono troppe partite, in estate non c’è tempo per riposarsi. Alla UEFA chiederei perché hanno creato la Nations League, e lo stesso farei con la FIFA e il Mondiale per club. Capisco che si vogliano generare più entrate ma, per il bene del calcio, sarebbe meglio avere meno partite e puntare di più su esperienze esclusive».

Una battaglia quella sui calendari già sostenuta da vari addetti ai lavori, tra cui molti allenatori, anche l’ex Lazio Sarri.