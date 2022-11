Pippo Inzaghi: «Immobile viene criticato, ma rimane uno che fa più di 25 gol»

Pippo Inzaghi, oggi allenatore della Reggina, ha parlato di Ciro Immobile in una recente intervista per Sportitalia: le parole

A difendere Ciro Immobile c’è anche Pippo Inzaghi. Recentemente Daniele De Rossi aveva accostato i due per lo stesso fiuto del gol e, ai microfoni di Sportitalia, l’attuale allenatore della Reggina si è espresso così sul capitano della Lazio:

«A me piace Immobile, perché è un giocatore spesso criticato in nazionale. Le critiche che riceve sono enormi ma rimane uno che ha fatto 25-30 gol ogni anno negli ultimi quattro, è uno che ha il gol nel sangue e lo fa in tutti i modi».