Lazio, Pippo Inzaghi: «Simone come Ferguson? Vi dico che…»

Pippo Inzaghi, fratello di Simone, ha elogiato il percorso della Lazio e detto la sua sulla corsa allo scudetto

Sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, Pippo Inzaghi ha elogoiato il lavoro che suo fratello Simone sta facendo alla Lazio:

«È un bella lotta. L’inter combatte, anche se la Juventus resta la favorita. Poi se mio fratello riuscisse a fare risultato stasera… Mio fratello come il Ferguson della Lazio? Beh, Simone sta facendo qualcosa di straordinario. Alla Lazio sta bene perché è casa sua, devo fargli i complimenti. Quella contro il Cagliari di stasera sarà una gara difficilissima, anche se penso che i biancocelesti abbiano tutto per dire la loro in campionato. Inter e Juventus sono di un’altra categoria, ma nel caso in cui Simone riuscisse a entrare in Champions sono sicuro che farebbe bene».



