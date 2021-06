Pippo Inzaghi: «Simone ha fatto la scelta giusta, dopo cinque anni...»

Filippo Inzaghi ha parlato a Il Messaggero, ricordando la fantastica tripletta segnata con la maglia dell’Italia al Galles

Filippo Inzaghi ha parlato a Il Messaggero, ricordando la tripletta che mise a segno il 6 settembre 2003 contro il Galles in un match valido per le qualificazioni europee.

LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA

SORPRESA – «Da anni mio fratello Simone mi ripete quanto sia forte Immobile e lo sta finalmente dimostrando anche con l’Italia. E da tempo poi sono convinto che Berardi diventerà il numero uno della Serie A».



LUI AL BRESCIA, SIMONE ALL’INTER – «Ci sentiamo e ci consigliamo spesso. Dopo cinque anni arriva un momento in cui o bisogna cambiare dieci giocatori o cambiare la guida tecnica. Penso che Simone abbia fato la scelta giusta, ha fatto qualcosa di incredibile a Roma. È contento anche per me, torneremo al Nord a darci battaglia. Papà Giancarlo? Sì, lui è davvero contento. Si riavvicina tutta la famiglia».