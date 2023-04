Pioli sulla corsa Champions: «Calendario per noi favorevole, ma...»

Il tecnico del Milan ha commentato la lotta per la Champions League nella conferenza pre partita

Stefano Pioli si gode la semifinale della Champions, ma con un occhio di riguardo alla lotta per qualificarsi alla prossima edizione, che vede coinvolta anche la Lazio.

Il tecnico del Milan ha commentato cosi nella conferenza stampa pre partita la situazione.

LE PAROLE– «La Juve non ci condiziona. Certo, prima ci sarà una classifica definitiva meglio è per tutti. C’è stata molta euforia ed era inevitabile, avendo superato un avversario fortissimo. Adesso dobbiamo essere bravi a portarci energia in campionato. Le prossime due di campionato sono importantissime per la nostra classifica finale. Il Lecce ci ha messo in difficoltà all’andata, dovremo essere preparati. Che sia stata e che sarà una stagione molto dispendiosa sì, ma starà a me gestire bene le forze dei giocatori, mantenendo la giusta tensione in tutte le partite di campionato soprattutto. È chiaro che il calendario è quello che è. Dopo la Roma si farà il necessario per mettere le formazioni migliori per fare più punti possibili. Non è tutto nelle nostre mani perché siamo quinti, bisogna fare tanti punti. Il calendario che abbiamo ci dà la possibilità di fare tanti punti, con le parole, però, non si ottengono punti»