Pioli, il Milan sta valutando il possibile esonero dell’ex Lazio: i dettagli

Pioli, secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport il tecnico ex Lazio rischia seriamente l’esonero con il Milan

Non è un momento facile per il Milan di Pioli, il quale non riesce ad essere continuo nei risultati come dimostra il 2-2 in extremis di Salerno contro la Salernitana. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Lazio sarebbe a serio rischio esonero e il quotidiano spiega che la posizione a rischio non incide con i risultati.

La società non ha gradito le dichiarazioni a fine gara, ma anche i numerosi infortuni che incombono in casa Milan.