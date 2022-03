Pino Wilson, Tare: «Salutiamo un pezzo grosso della storia della Lazio, onore a un grande uomo»

Il d.s. della Lazio Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la camera ardente di Pino Wilson

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, in visita questa mattina alla camera ardente per commemorare Pino Wilson, ha rilasciato alcune dichiarazioni in ricordo della bandiera biancoceleste. Le sue parole riportata da TMW.

LE PAROLE – «Oggi siamo venuti a fare gli onori alla storia della Lazio. Stamattina è stato molto difficile salutare un pezzo grosso della storia di questo club, il capitano del primo scudetto della Lazio. Pezzo importante della nostra storia. Stiamo vicino alla famiglia, condoglianze a tutta la nostra società. Grande onore a un uomo che è sempre stato presente con amore e rispetto».