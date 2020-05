Lazio, Insegno: «Non so come torneranno i giocatori, ma io ci credo»

Le parole di Pino Insegno sulla ripresa del campionato e sul finale di stagione che attende alla Lazio

Pino Insegno, attore, doppiatore, ma soprattutto tifoso della Lazio, è intervenuto oggi sulle frequenze di Radiosei. Ecco le sue parole:

«Bene la prevenzione medica ma bisogna tornare a vivere. Ero contento di come stavano andando le cose alla Lazio, per natura siamo abituati a finali rocamboleschi quindi tutto può ancora succedere. Io continuo a crederci, anche se non so come i calciatori torneranno in campo. I cinque cambi certamente daranno vantaggio a squadre con rose ricche. Comunque sia sarà difficile sotto diversi aspetti. Prepariamoci ad un nuovo mondo, sarà come per gli attori recitare senza pubblico».