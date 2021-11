Casiraghi: «Immobile serve all’Italia, la sua assenza pesa»

Pierluigi Casiraghi ha indicato in Ciro Immobile l’assenza più pesante per l’Italia di Mancini nelle sfide con Svizzera e Irlanda del Nord

Pierluigi Casiraghi, ex ex bomber italiano ed ex c.t. dell’Italia U21, in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha parlato in questi termini del bomber della Lazio Ciro Immobile:

«Ciro non ne ha bisogno ma spezzo una lancia per lui. All’Europeo ha fatto un po’ fatica, è vero, ma quando non c’è stato, la sua mancanza si è sempre sentita. Segna, sa pressare, attacca la profondità. Io preferirei averlo. Se a marzo ce l’abbiamo ci fa comodo».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CALCIONEWS24