Piccolo: «Lazio, serve il riscatto contro lo Spezia. Su Immobile...»

Felice Piccolo – ex difensore biancoceleste – ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue dichiarazioni.

SPEZIA – «Lo Spezia sta vivendo un momento tranquillo nonostante non arrivino i risultati ultimamente. La Lazio, invece, dopo la sconfitta immeritata con il Milan proverà a riscattarsi per giocarsi fino alla fine un posto in Europa League».

IMMOBILE – «Immobile si è adattato al meglio del nuovo modulo, non pensavo che sarebbe stato così considerando le richieste di Sarri ai suoi attaccanti».

CARRIERA – «Al mio periodo della Lazio non ero pronto fisicamente e mentalmente. Ebbi un infortunio brutto, non fu una bella stagione. Nello spogliatoio c’erano delle personalità come Tare e Oddo. Il terzo portiere era Handanovic. Io per fortuna, l’anno successivo riuscii a rilanciarmi alla Juventus con Deschamps».

SPEZIA – «Al Picco ho giocato sia da avversario che da capitano, il tifoso dello Spezia è molto legato, la passione si trasmette di generazione in generazione. Sabato sarà una partita aperta, sono curioso considerando l’apertura mentale dei due tecnici».