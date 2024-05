Kamada Lazio, con Tudor è un altro giocatore: anche ieri ha dimostrato una cosa

Kamada Lazio, con l’arrivo di Tudor il giapponese si è trasformato totalmente: anche ieri a Monza ha fatto vedere questo

Daichi Kamada anche ieri tra i più positivi in campo della Lazio. Il giapponese ha fatto un ulteriore passo in avanti a livello di prestazioni, propiziando il gol del provvisorio 1-0 di Immobile con una sassata che ha spaccato la traversa.

Ma la gara dell’ex Eintracht è da sottolineare per tutto l’apporto dato nel corso dei 90 minuti di gioco, in cui ha dimostrato di essere tutt’altro giocatore con l’arrivo di Tudor, meritandosi in pieno i galloni da titolare.