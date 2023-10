Piccari: «Mourinho e Sarri sono molto abili a trovare alibi». Le parole del giornalista sui due tecnici

Continua a lasciare senza parole la Lazio in Champions, anche se in campionato la situazione comincia a diventare preoccupante. Per questo che, secondo Marco Piccari, Sarri deve imparare a gestire le due competizioni, senza aggrapparsi agli alibi. Le parole del giornalista ai microfoni di TMW:

PAROLE– In campionato non si potrà fare un altro passo falso ora. Il calendario poi è così, mentre Mourinho e Sarri, per quanto bravi, sono molto abili a trovare alibi. La Conference per Mou è stata una vittoria, ma è una coppa che non ha valore, a differenza della Coppa delle Coppe di un tempo.