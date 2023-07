Petrucci (Sky): «La Lazio ha offerto 15 milioni per Zielinski, la risposta del Napoli»

Petrucci, il giornalista di Sky fa il punto sul calciomercato della Lazio soffermandosi su Zielinski che piace ai biancocelesti

Il calciomercato della Lazio sta entrando nel vivo, con i biancocelesti che vogliono rinforzare la squadra di Sarri in vista della stagione appena iniziata. Secondo quanto riporta Matteo Petrucci di Sky, i biancocelesti non mollano Zielinski, ed hanno offerto al Napoli per il polacco 15 milioni di euro che è stata rispedita al mittente.

Il giornalista prosegue aggiungendo inoltre, che sarà previsto un incontro tra De Laurentiis e Lotito con l’obiettivo di rilanciare una nuova offerta.