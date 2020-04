Lazio, Matteo Petrucci: «Formello idoneo per allenamenti in sicurezza»

L’inviato di Sky Sport ha espresso il suo parere sulla ripresa degli allenamenti della Lazio nel centro sportivo di Formello

Prima che la Serie A possa riprendere, c’è bisogno di un periodo in cui le squadre possano tornare ad allenarsi insieme per ritrovare la sintonia e la condizione fisica. Per fare ciò, è necessario che tutti i centri sportivi siano a norma e non provochino rischi ai giocatori.

Matteo Petrucci, inviato di Sky Sport, ha espresso il suo parere a riguardo ai microfoni di Lazio Style Channel: «Credo che la ripresa degli allenamenti sarà fissata per il prossimo 4 maggio, intendo ovviamente la prima fase che eviterà contatti e prove tattiche. Vedremo quando sarà ufficiale, probabilmente i controlli ed i test verranno fatti qualche giorno prima della ripresa. L’idea del ritiro è sempre stata nella testa della Lazio, ora verrà seguita da tutte le altre squadre. Sicuramente al Centro Sportivo di Formello ci sono spazi a sufficienza per ospitare tutta la squadra. Adesso è fondamentale fare un passo alla volta, pensando prima ad allenarsi. L’unica cosa che può fare il mondo del calcio è farsi trovare pronto in vista di un’eventuale ripartenza. I giocatori della Lazio sono tutti rimasti a Roma, il vantaggio è che non vanno richiamati da altre nazioni. I biancocelesti sono stati molto responsabili. Ci si dovrà allenare nella massima sicurezza per provare a ripartire. Dobbiamo fidarci e rispettare quello che dicono scienza e governo».