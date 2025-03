Petrucci: «Ci sarà un confronto tra Baroni e la squadra....»

Le parole di Petrucci sulla situazione in casa Lazio dopo la pesante sconfitta di Bologna. Ecco cosa ha detto

Le parole di Petrucci a Radio Laziale sul periodo in casa Lazio.

PAROLE– «I giocatori che sono andati in nazionale in non perfette condizioni fisiche poi sono stati gestiti, penso a Zaccagni che c’era anche la possibilità che potesse tornare con qualche giorno d’anticipo, era comunque affaticato, ma non ha poi giocato, si è solo allenato. L’aspetto positivo di questa tornata per le nazionali, almeno per quello che riguarda le nazionali europee, è che poi alla ripresa la Lazio riprenderà a lavorare mercoledì, questi giocatori mercoledì saranno già tutti a disposizione, quindi poi avranno fatto cinque giorni di allenamento per essere pronti e disponibili contro il Torino. L’ultimo sarà Dia, che però credo che già da giovedì sarà disponibile per allenarsi, il fatto che si giochi lunedì è sicuramente comunque una buona notizia, rispetto alle altre hai 24 ore di riposo in più, quindi sono stati tanti i giocatori impegnati con le nazionali, però molti stanno già tornando, altri avranno comunque del tempo per recuperare, non ci sono notizie negative sulle condizioni fisiche dei nazionali, quindi credo che questa sia una buona notizia »

CONFRONTO– «Ci sarà un confronto tra Baroni e la squadra, che è stato solo parziale in questi giorni, perché insomma quando poi torneranno tutti ci sarà anche un’analisi più approfondita di quanto è accaduto a Bologna, ma più in generale del momento della squadra poi ci sarà un colloquio della società con la squadra. Fabiani è quasi sempre a Formello, ma poi si aspetta un nuovo blitz di Lotito a Formello e parlerà sicuramente con tutta la squadra, questo te lo confermo e ti confermo che c’è stato un colloquio tra Lotito e Baroni e non è cambiato nulla, nel senso nel rapporto e nella fiducia tra Lotito e Baroni, ci sono dei punti che sono stati toccati, degli aspetti da chiarire, che erano quelli sulla gestione anche fisica, ma non solo di qualche giocatore, sono stati aspetti che sono stati chiariti tra la società e l’allenatore, e quindi a questo punto il passaggio successivo è quello di un confronto tra Lotito e la squadra »

LOTTA CHAMPIONS– «A me piace molto Thiago Motta come allenatore, ha sempre fatto molto bene, è innegabile che con la Juventus i risultati e i rapporti ci dicono che abbia sbagliato tanto, era difficile poter fare ancora peggio di quanto lo stesse facendo la Juventus soprattutto nell’ultimo periodo. Quindi io credo che il cambio fosse inevitabile, non sono d’accordo quando si dice che si abbassino sensibilmente adesso le nostre percentuali di Champions, non so in base a che cosa. Sono gli stessi che la vedevano in lotta per lo scudetto tre settimane fa? »

BELAHYANE– «Nessuno ha mai chiesto a Baroni di far giocare di più Belahyane, è stato però chiesto a Baroni perché Belahyane non stesse trovando continuità, quello sì. La di Baroni è stata quella di un giocatore che comunque ancora si deve inserire al meglio all’interno del gruppo squadra a livello di equilibri, ma è un giocatore che sicuramente troverà più spazio, questo è stato quello che Baroni ha detto alla società. Anche io probabilmente mi sarei aspettato un minutaggio superiore di Belahyane soprattutto in momenti difficili, in momenti di emergenza e tutto, poi però ci penso e dico, ma la Lazio ha perso 5-0 a Bologna perché Belahyane non sta giocando con continuità? E il problema della Lazio, in questo momento, è il minutaggio di Belahyane? Me lo sono chiesto e poi mi sono anche risposto: no »