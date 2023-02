Petrucci: «Alla Lazio stanno mancando Milinkovic e Immobile che non sono al 100%»

Il giornalista, Matteo Petrucci, ha analizzato la situazione della squadra di Sarri e di alcuni giocatori della sua rosa. Ecco cosa ha detto

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio il giornalista Matteo Petrucci ha parlato dell’andamento della squadra capitolina e di alcuni dei suoi giocatori. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Alla Lazio stanno mancando Milinkovic e Immobile che non sono al 100%. Il primo ha patito il Mondiale disputato mentre Ciro sta recuperando dall’infortunio. Al contempo sta tenendo botta senza i suoi migliori al top e questo è sicuramente un dato positivo. Il dato sui 6 gol subiti nei primi 15’ minuti del secondo tempo può dare delle chiare indicazioni. Soprattutto se penso alle prime partite del 2023 questo fattore continua a ripetersi, anche a Verona ha sofferto molto in quella fase del match. Nel finale però i veneti hanno prestato il fianco ed è qui che la squadra di Sarri poteva colpire, ma non lo ha fatto. Alla Lazio manca una vittoria sporca in una partita complicata e in cui magari non lo merita. Ha sempre stravinto con punteggi roboanti»

SU LAZIO-ATALANTA– «Nella sfida a Bergamo secondo me si è vista la miglior Lazio di Sarri, anche più che contro il Milan. Movimenti offensivi perfetti e capacità di palleggio. Praticamente non ha subito nulla. Si poteva giocare anche ad oltranza ma l’Atalanta non avrebbe mai segnato. Sabato però sarà una sfida completamente diversa »