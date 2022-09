Petrachi: «Immobile attacca la profondità come pochi, di schiena sa sempre dove girarsi»

Il d.s. italiano Petrachi ha parlato di quando ha portato al Torino Ciro Immobile

Gianluca Petrachi, direttore sportivo italiano, in una intervista a Radio Radio Lo Sport ha parlato di Ciro Immobile e di quando lo ha portato al Torino.

LE PAROLE – «Veniva da un anno disgraziato dal punto di vista tecnico, perché a Genova aveva fatto 3 gol e subiva la concorrenza. In Ciro vedevo una sana ignoranza calcistica, era un giocatore che non si risparmiava mai e soprattutto sapeva attaccare la profondità come pochi. Aveva questa scaltrezza nello smarcarsi e attaccare la profondità che a pochi attaccanti avevo visto, e soprattutto vedeva la porta: sa benissimo dov’è, quando è posizionato di schiena sa dov’è per girarsi e imbucarla. Poi è un ragazzo umile, ha sempre voglia di imparare, se diventa capocannoniere o vince la Scarpa d’oro sta lì a cercare di imparare, e questo la dice lunga su che giocatore è».