Pessotto e il ricordo dello scudetto del 2000 «Situazione assurda»

Gianluca Pessotto, ex difensore della Juventus, è tornato a parlare dello scudetto perso nel 2000 a favore della Lazio: le sue parole

Ai microfoni di TuttoC, Gianluca Pessotto è tornato a parlare dello scudetto perso dalla Juve nel 2000 all’ultima giornata.

LE PAROLE – «Un caso più unico che raro. In realtà, non tanto per il terreno su cui si è giocato, ma per tutto quello che è successo prima. L’attesa è stata davvero snervante, anomala».