Peruzzi, il futuro è in bilico: il direttore tecnico aspetta la Lazio

Il futuro di Aneglo Peruzzi è in bilico. Il direttore tecnico aspetta un segnale dalla dirigenza biancoceleste: tante le cose da chiarire

Futuro in bilico per Angelo Peruzzi. Il direttore tecnico aspetta un confronto con la dirigenza biancoceleste, come riporta Il Messaggero, da quando è andato via Inzaghi è stato escluso da tutto: non ha ancora avuto contatti con Sarri nè con lo staff.

Negli anni, l’ex portiere è diventato un simbolo, la Lazio è casa sua, ma sono molti gli aspetti che deve chiarire con Tare e Lotito.