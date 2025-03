Perugia Lazio, il ricordo del Club del trionfo nel 2004

Perugia Lazio, il ricordo dei biancocelesti della vittoria ottenuta contro il Club umbro: la vittoria che valse la qualificazione alla Champions nel 2004

La Lazio ha deciso di ricordare attraverso il proprio sito ufficiuali diverse tappe del proprio passato. Infatti questo non va mai scordato in quanto la storia cio insegna quello che siamo e da dove veniamo e lo stesso vale per la Lazio che nel 2004 riuscì a qualificarsi alla Champions League anche grazie alla vittoria contro il Perugia.

Era il 28 marzo 2004, quanto Fiore e Giannichedda decisero di regalare ai biancocelesti una gioiosa pagina di storia. Utile solo per le statistiche il momentaneo pari di Brienza. Ecco come entravano in campo i capitolini in quella sfida di Serie A:

Lazio: Peruzzi (46` Sereni), Oddo, Stam, Couto, Favalli, Fiore, Giannichedda, Liverani (69` Albertini), Cesar, Muzzi (76` C.Lopez), Corradi. Allenatore: Mancini.