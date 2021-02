Il centrocampista in prestito dallo United ha provato a caricare i compagni tramite i suoi canali social dopo la brutta sconfitta contro il Bologna

Dopo la sconfitta contro il Bologna per 2-0, Andreas Pereira ha subito provato ad alzare il morale della squadra pubblicando una foto sul suo profilo Instagram.

«Questa squadra non si arrende mai! Sono sempre pronto, sono sempre qui per aiutare e per giocare ogni minuto possibile». Queste le parole più importanti del centrocampista.