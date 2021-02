Pereira sfida il Cagliari: «C’mon Eagles» VIDEO

Pereira sfida il Cagliari. Sul proprio profilo Instagram, il giocatore ha caricato i compagni in vista della gara di questa sera

Tutto è pronto per Lazio-Cagliari. Alle 20.45, le due squadre si ritroveranno faccia a faccia sul prato dell’Olimpico per chiudere la 21^giornata di Serie A. Una gara che i biancocelesti non possono sbagliare: i tre punti, oggi, valgono il quarto posto e il possibile sorpasso sulla Roma.

Andreas Pereira non sarà nel blocco dei titolari, ma – seppur dalla panchina – non farà mancare il suo apporto alla squadra. Su Instagram, intanto, ha chiamato a raccolta i suoi compagni: «C’mon Eagles».