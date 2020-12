Pereira: «Voglio fare tutto per la Lazio, ne sono già appassionato» FOTO

Lazio, Andreas Pereira ha ringraziato il club biancoceleste e augurato a tutti i tifosi un felice Natale. Ecco il suo messaggio

L’ultima gara della Serie A 2020 è andata in scena ieri, la Lazio ne è uscita sconfitta contro il Milan, ma può comunque salvare la prestazione al di là del risultato. Andreas Pereira ha voluto oggi fare un primo bilancio di questa parte dell’anno solare, vissuto con la casacca della Lazio. Ecco il suo messaggio

«Per quanto riguarda la partita di ieri, dobbiamo alzare la testa. Il calcio non è una scienza esatta e non sempre il migliore vince.

🗣 Ma sono qui per ringraziare tutti per avermi accolto così calorosamente quest’anno 2020. Sogno ogni giorno di vederli riempire lo stadio. Voglio fare molto di più per tutti e per questo meraviglioso club, di cui sono già appassionato. Mi sto innamorando sempre di più di questo Paese, gli italiani sono persone cordiali e molto speciali. 🇮🇹 💙

Grazie di tutto! 👊🏼

La sosta è importante ma non vedo l’ora di tornare a giocare con questa maglia Biancoceleste!

🎄 Godetevi le feste in famiglia, prendetevi cura dei tuoi cari in modo che presto possiamo stare tutti insieme! Con affetto Andreas».