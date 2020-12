Pereira vuole prendersi la Lazio: il 2021 può essere il suo anno

Pereira è uno degli acquisti estivi della Lazio, nonostante le evidenti qualità, il giocatore non è ancora riuscito a trovare spazio

Nonostante l’innegabile qualità espressa sul campo, Pereira non è ancora riuscito ad avere uno spazio tutto suo nella Lazio. L’ex Manchester è un jolly utilissimo, sa muoversi sia come mezz’ala che seconda punta, ha saputo calarsi nelle logiche del 3-5-2 di Inzaghi il quale lo ha più volte elogiato.

Il giocatore ha sempre mostrato impegno ed entusiasmo, sposando pienamente la causa biancoceleste, ma – come ricorda il Corriere dello Sport – i numeri non lo hanno consacrato: su 14 presenze totali, solo 2 sono state da titolare e con una rete.

Il belga, naturalizzato brasiliano, punta tutto sul 2021: che possa essere per lui e per la Lazio l’anno del rilancio.