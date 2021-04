Pereira freme per il Benevento: «Che la domenica arrivi presto» FOTO

Con un post su Instagram, Andreas Pereira ha suonato la carica per il match di domenica contro il Benevento

Solo due giorni al ritorno in campo della Lazio in campionato: domenica alle 15.00 i biancocelesti ospiteranno all’Olimpico il Benevento, nella gara valevole per la 31esima giornata della Serie A 2020-2021. Sarà un’altra sfida importantissima per la corsa Champions, a cui non vede l’ora di partecipare anche Andreas Pereira.

«Andando avanti con fede e attenzione … rimango in missione. Possa la domenica arrivare presto!» ha scritto il centrocampista brasiliano in un post sul proprio profilo Instagram, in cui ha suonato la carica per il prossimo impegno.