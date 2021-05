Pereira alla carica: «Ogni partita con questa maglia è una finale» FOTO

Con un post sul proprio profilo Instagram, Andreas Pereira ha voluto suonare la carica per la sfida di domani

La Lazio si appresta ad affrontare la Fiorentina all’Artemio Franchi: domani sera andrà in scena la gara valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno in mente un unico obiettivo e se ne è ricordato anche Andreas Pereira sui social.

«Abbiamo 5 finali davanti! Domani è la prima e daremo la nostra vita per vincere. Perché ogni partita che indossiamo questa maglia è una finale! Dajeeee Lazio!» ha scritto su Instagram il brasiliano, che ha voluto caricare l’ambiente in vista del match di domani. Il quarto posto è sempre lì: la Lazio continua a sognare la Champions League.