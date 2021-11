Nazionale, Pepito Rossi: «Problema attaccanti? No, c’è Immobile»

Rossi si è presentato in conferenza stampa alla SPAL. Tra i tanti temi toccati, anche quello relativo all’attacco della Nazionale

Pepito Rossi si è presentato alla SPAL. L’attaccante – dopo un lungo stop – è pronto per una nuova avventura in Serie B e oggi ha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati, c’è anche quello relativo ai problemi difensivi della Nazionale:

«Abbiamo vinto un Europeo sei mesi fa, non dimentichiamocelo. Il problema non sono gli attaccanti, c’èImmobile che ha fatto più di 160 gol con la Lazio, ma anche Belotti. La cosa più importante, quando si veste la maglia della Nazionale, è vincere. Non importa se giocando bene o giocando male, ma vincere. E sono sicuro che a marzo lo faremo di nuovo».