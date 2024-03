Pepe ricorda: «In carriera ho segnato poco, e principalmente alla Lazio»

Pepe, l’ex calciatore bianconero ripercorre la sua carriera e rilascia a tal proposito alcune dichiarazioni citando anche la Lazio

Intervistato dai canali ufficiali della Juventus, Simone Pepe ha ripercorso la sua carriera rilasciando queste dichiarazioni in particolare sulla Lazio

POCHI GOL – Ho fatto pochi gol in carriera e sono arrivati tutti con la Lazio (ride, ndr). Sono dei ricordi indelebili: quando realizzai il primo all’Olimpico, lo 0-1, venivo da un filotto di tre gol in tre partite e fu il colpo in scivolata su assist di Matri. Un periodo fantastico e importante sia per me che per la squadra. Poi feci quello in rovesciata a Torino, uno dei più belli della mia carriera: è rimasto impresso nella memoria dei tifosi ed è servito per continuare a inseguire lo Scudetto. Una giocata del genere è questione di istinto