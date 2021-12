Reina e la compilation con le migliori parate: «Verso un 2022 migliore» VD

Pepe Reina, attraverso i propri canali social, ha raccolto in un video le migliori parate del 2021 che sta per volgere al termine

Non un momento facile per Pepe Reina. Il portiere spagnolo ha perso il posto da titolare in favore di Strakosha nelle ultime uscite stagionali. Tuttavia l’ex Milan si mostra molto carico sui social.

Sul proprio account Instagram infatti, l’estremo difensore ha pubblicato un video con tutte le sue migliori parate del 2021 con una didascalia chiara: «2021 finito. Con la stessa ambizione di sempre. Verso un 2022 ancora meglio».