Guardiola svela: «Dopo il City mi piacerebbe allenare una Nazionale»

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha svelato quale sarebbe il suo sogno: allenare una Nazionale nel prossimo futuro

Ai microfoni del Manchester Evening News, Pep Guardiola ha parlato così del suo possibile futuro.

ALLENARE UNA NAZIONALE – «Quando finirà il mio tempo qui al Manchester City, mi piacerebbe vivere un Europeo o un Mondiale. Sì, vorrei questo. So che non sarà facile trovare un posto perché non ci sono tante soluzioni ma mi piacerebbe. Se non succederà nessun problema, allenerò un club»

FEDELE – «Ma in Inghilterra, sarò sempre fedele al Manchester City. Se dovessi tornare ad allenare un club tornerei qui, ovviamente se mi vorranno. Non credo che allenerò un altro club in Inghilterra. Faccio parte di questo club».

INGHILTERRA – «Gareth ha fatto un lavoro incredibile, raggiungendo le fasi finali della Coppa del Mondo e dei Campionati Europei. Questo è un enorme successo per il calcio inglese. Quello che voglio è che firmi un contratto per più anni e che si estenda di più se è felice, e la FA penso sia felice di farlo. Non sono qui per prendere posizione da nessuno, e non è il mio obiettivo andare lì. Voglio essere qui il più a lungo possibile e la mia energia è ancora qui, e il mio amore per quello che sto facendo sono ancora qui. Dopo, non so cosa accadrà».