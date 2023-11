Pellissier: «Immobile? Con l’Italia sembrava scarso e con la Lazio un fenomeno, il motivo è questo»

Pellissier, l’ex calciatore rilascia alcune dichiarazioni riguardo i pochi gol degli attaccanti e cita l’attaccante biancoceleste

Ai microfoni di TMW ha parlato Pellissier, il quale ha analizzato la situazione degli attaccanti citando anche Immobile. Le sue parole

POCHI GOL DI TESTA – Non si crossa più. Adesso si gioca con due esterni alti che arrivano a calciare. I cross ormai sono rari. Quando giocavo io c’era il 4-4-2 con gli esterni che mettevano continuamente palloni in mezzo. Adesso con il 4-3-3 gli esterni arrivano a calciare. Lo abbiamo visto anche con Immobile, che in Nazionale sembrava scarso e nella Lazio un fenomeno. La verità è che gli venivano serviti pochi palloni