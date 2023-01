Pellegrini si allena con l’Eintracht aspettando la Lazio – FOTO

Pellegrini, il terzino si prepara con l’Eintracht in attesa della ripresa della Bundesliga con un pensiero sempre alla Lazio

Uno dei nomi che la Lazio segue per rinforzare la propria rosa è Luca Pellegrini, il quale è stato individuato come il profilo ideale per il ruolo di terzino. L’ex Juve che vuole la Lazio, prosegue l’allenamento con l’Eintracht in vista della ripresa della Bundesliga.

Il terzino pubblica a riguardo un post su Instagram con la seguente didascalia: «Buona prova e buona vittoria per la parte finale di questo precampionato a Dubai»