Pellegrini Roma: «Ranieri ci ha ridato serenità; ho avuto momenti duri, ma ecco cosa ha visto in me il tecnico prima del derby»

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare del derby vinto contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

COME SI STA DOPO IL DERBY – «Bene, anche se era già qualche settimana che stavo bene. Nel senso che si è parlato forse anche un po’ troppo del mio umore. Era normale che fossi arrabbiato, le cose non stavano andando bene per tutti noi. E di questo ho parlato con il mister, anche se con lui non c’è neanche bisogno di parlare. Mi conosce bene, sotto alcuni aspetti ci assomigliamo e questo gli permette di capirmi. Lui è stato eccezionale, ha ridato a me, alla squadra e alla città quella serenità di cui avevamo bisogno».

HA PENSATO DI ANDARE VIA – «No, mai. Di momenti duri ne ho vissuti tanti, ma anche di meravigliosi. Ma non sono uno che scappa. Credo che davanti alle difficoltà uno si debba assumere le sue responsabilità. Ed è quello che il mister mi ha letto negli occhi prima del derby. Qui un momento normale diventa bello, uno bello diventa meraviglioso e uno negativo diventa un disastro. Roma è questa, vive di passione. E io questa passione qui me la vivo al cento per cento».