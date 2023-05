Pellegrini parla del derby: «La cosa che ci rende orgogliosi è che il messaggio della Curva…». Le parole del difensore della Lazio

Nello speciale della società, My Way, con gli occhi di Shakespeare, il difensore della Lazio, Luca Pellegrini, ha parlato delle emozioni vissute nel derby della Capitale. Ecco cosa ha detto:

PELLEGRINI– «La cosa che ci rende orgogliosi è che il messaggio della Curva sembra aver racchiuso quello che abbiamo sentito noi per tutta la settimana. Per la classifica, per come ci siamo arrivati, è stata un’altalena di emozioni complicate da controllare. Noi siamo stati dei signori, abbiamo laciato parlare il campo e questo ci ha premiato. Il gol di Zaccagni per noi è stato un momento sfogo, come quando lasci tutta la tensione. Ho ancora il frame nella testa di quel momento dell’esultanza. Credo sia giusto estrapolarsi da questi contesti, riusciamo ad avere una professionalità in campo perché le emozioni possono giocarti un brutto scherzo »