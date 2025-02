Pellegrini, il biancoceleste è fuori sia dalla serie A che in Europa League ma la Coppa Italia può aiutarlo: ecco perchè

Pellegrini, il biancoceleste fuori dalle liste di campionato e della Coppa europea può sperare nel torneo nazionale: ecco perchè

A pochi giorni dalla gara interna della Lazio con il Monza, a tenere banco in casa biancoceleste è il caos relativo alla situazione di Luca Pellegrini. L’ex Cagliari non potrà essere convocabile per scelta del club da Baroni per la serie A e per l’Europa League, ambe due in fase cruciale. Pellegrini però può comunque sperare di proseguire a meno di clamorosi ribaltoni, che lo farebbero reinserire nei trofei citati, nella Coppa Italia. Nel torneo nazionale infatti ogni tesserato può scendere in campo.