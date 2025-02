Pellegrini Lazio, retroscena di mercato: «No al Como, anche il tentativo di un altro club di Serie A è andato a vuoto». La rivelazione

Pellegrini Lazio, retroscena di mercato sul terzino biancoceleste: no al Como, a vuoto un’altra squadra di Serie A. I dettagli

L’edizione oggi in edicola de Il Messaggero svela un retroscena sul calciomercato Lazio in uscita legato a Luca Pellegrini, che adesso rischia seriamente il taglio dalla lista per l’Europa League che dovrà essere ripresentata nella serata di giovedì.

Il terzino aveva rifiutato la corte del Como, prima che ci provasse anche l’Udinese. Il tentativo dei friulani però, così come quello dei lariani di qualche giorno prima, si è concluso con un buco nell’acqua.