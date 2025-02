Pellegrini Lazio, Rambaudi: «Esclusione strana, ma qualcosa deve essere successo: in questi casi io sto sempre con la società»

Roberto Rambaudi ha commentato a RadioSei l’esclusione di Luca Pellegrini dalla lista di Serie A della Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Mi sembra strana l’esclusione di Pellegrini, deve esserci qualcosa di importante sotto; non credo sia solo legata ad un aspetto tecnico, presumo sia una scelta fatta anche sulla base di alcuni comportamenti. Immagino ci sia stato qualcosa, io sono sempre dalla parte della società in questi casi. Non credo che il tecnico sia sciocco e prenda decisioni che non siano utili alla squadra. Se ci sono dei problemi nello spogliatoio, è giusto risolverli subito e dare un segnale forte. Se quindi ci sono stati dei disagi, stiamo ipotizzando, approvo la scelta di Baroni e della società di escludere il giocatore».