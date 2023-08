Pellegrini-Lazio: le cifre e la formula dell’affare con la Juventus

Luca #Pellegrini alla #Lazio: come anticipato ieri, oggi era il giorno. Affare in dirittura. Prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione europea della #Lazio. Obbligo di 5-6 milioni per il cartellino. #Pellegrini firmerà un quadriennale con opzione: c’è l’intesa…