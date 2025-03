Pellegrini Lazio, sempre più vicino il reintegro del terzino

Pellegrini Lazio, i biancocelesti potrebbero riprendere in rosa il laterale italiano: tutti gli aggiornamenti dell’ultima ora

Pellegrini Lazio: è quasi fatta! ad annunciare l’avvicinamento delle parti è stata la rosea Gazzetta dello Sport la quale afferma che mancano pochi giorni all’eventuale reintegro in rosa di Pellegrini.

I biancocelesti devono infatti sopperire alle molte assenze in questa fase finale di stagione dove saranno necessarie tutte le forze fresche possibili per far fronte a tutti gli impegni rimasti tra Serie A ed Europa League. Per questa ragione potrebbe presto tornare al servizio di Baroni e, stando alle parole del Corriere dello Sport, Luca non vedrebbe l’ora di tornare a solcare il terreno di gioco.