Pellegrini Lazio, esclusione in vista per il difensore: il motivo e il sostituto

Pellegrini Lazio, il difensore non sta convincendo e potrebbe essere escluso dalla lista per l’Europa League. Il motivo

Luca Pellegrini non sta convincendo nelle ultime uscite, a tal punto che la Lazio ha pensato di cederlo in questa sessione di calciomercato. Infatti, il terzino è stato offerto al Como di Fabregas, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione.

Come riportato da Il Messaggero, ora Pellegrini rischia di essere escluso dalla lista per l’Europa League, in modo da far spazio ad un rinforzo. Le nuove liste verranno presentate domani.