Pellegrini Lazio, i biancocelesti preparano il riscatto del giocatore: le ultime da Formello

In casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Luca Pellegrini, che sembra destinato ad essere riscattato

La Lazio continua a rimanere attiva sul mercato e tra le varie situazione da attenzionare c’è anche quella legata al futuro di Luca Pellegrini.

Il calciatore ha vissuto una stagione abbastanza travagliata, in virtù dell’esclusione dalla lista di Baroni e proprio per questo motivo avrebbe iniziato a guardarsi intorno. Come riportato da TMW, la Lazio sembra intenzionata a riscattare il giocatore dalla Juve, per poi metterlo sul mercato in un secondo momento.