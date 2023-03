Pellegrini, esordio vicino: Sarri pronto a dargli minutaggio con l’AZ

Sta per arrivare il momento di Luca Pellegrini con la maglia della Lazio: il terzino pronto all’esordio con l’AZ Alkmaar

Quella di domani contro l’AZ Alkmaar sarà con ogni probabilità la gara dell’esordio di Luca Pellegrini con la maglia della Lazio.

Come riferisce Il Messaggero, Sarri è pronto a sganciarlo a gara in corso: il terzino ha tanta voglia di mettersi in mostra e di cominciare a percorrere la strada che potrebbe portarlo al riscatto a fine stagione.