Pellegrini Besiktas, c’è ancora una possibilità aperta. Ma un ostacolo frena questa cessione: di cosa si tratta

Pellegrini Besiktas, non è ancora detta l’ultima parola. Ma un ostacolo frena la possibile cessione: le ultime di mercato sul terzino

Come prevedibile, Luca Pellegrini è stato escluso anche dalla lista per l’Europa League. Il terzino resta ancora in uscita dal calciomercato Lazio, che vuole trovargli una sistemazione in quei paesi in cui i trasferimenti sono ancora aperti.

Opportunità Besiktas (in Turchia il mercato chiude l’11), anche se c’è una cosa che frena questa cessione. Come spiega Il Messaggero, si tratta di quell’obbligo di riscatto a 4 milioni di euro dalla Juve, che andrà esercitato in estate.