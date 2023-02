Pellegrini ancora indietro: Sarri spiega la situazione. L’allenatore biancoceleste ha parlato del difensore

Maurizio Sarri nella Conferenza stampa pre-partita ha parlato anche del fresco acquisto Luca Pellegrini. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Un ragazzo che sta crescendo a livello di condizione, gli ultimi test sono buoni. Deve entrare in una linea che lavora in modo diverso dalle altre difese italiane, non è ancora allineato, ci sta mettendo del suo, vediamo se domani può giocare per uno spezzone »

