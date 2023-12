Pellegrini a LSC: «Vogliamo arrivare in fondo. Ogni gara per me è fondamentale per giocare anche se è Coppa Italia»

Pellegrini, l’ex Cagliari ha parlato pochi minuti prima della gara con il Genoa rilasciando a riguardo queste dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di LSC, Luca Pellegrini ha parlato cosi della gara di questa sera di Coppa Italia con il Genoa

PAROLE – «Coppa Italia una competizione in cui ci sono tanti scontri diretti, partite decisive. Possiamo arrivare fino in fondo, è giusto che come Lazio cerchiamo di arrivare fino in fondo. Erano 14 gare che non giocavo dall’inizio, a prescindere dal fatto che si tratta della Coppa Italia – poteva essere anche campionato – sarebbe stato importante per me. Fatemi andare a preparare (ride, ndr). Dicembre cruciale? Ogni partita è cruciale per noi considerato l’inizio, tutte le sfide saranno importantissime per arrivare dove vogliamo arrivare»